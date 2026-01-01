      Lavadora de alta pressão HDS 5/13 U | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira e alça amarela. Design robusto e moderno.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HDS 5/13 U

      Referência: 1.064-908.0

      • Design vertical compacto e ergonômico, motor refrigerado a ar com bomba axial.
      • Mangueira de alta pressão de 10 metros de comprimento, entrada para detergente.
      • FÁCIL!Force Advanced, bico triplo
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