Lavadora de alta pressão HDS 5/13 UX | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora de alta pressão
Referência: 1.064-909.0
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
500
Pressão de trabalho (bar / MPa)
125 / 12.5
Temperatura (°C)
máx. 80
Carga conectada (kW)
2.6
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
3.1
Tanque de combustível (L)
6.5
Cor
antracite
Peso (com acessórios) (kg)
73.9
Peso incl. embalagem (kg)
83.1
Dimensões (C × L × A) (mm)
618 x 1163 x 994
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização