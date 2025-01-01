      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, mangueira e alça amarela. Design robusto e moderno.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HDS 5/15 U

      Referência: 1.064-912.0

      • Design vertical compacto e ergonômico, motor refrigerado a ar com bomba axial.
      • Mangueira de alta pressão de 10 metros de comprimento, entrada para detergente.
      • FÁCIL!Force Advanced, bico triplo
      Solicitar uma proposta