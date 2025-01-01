HDS 5/15 U: o modelo de entrada na classe de lavadoras de alta pressão com água quente impressiona com seu design vertical sofisticado e inovador. Este tipo de design horizontal resulta em peso reduzido e dimensões muito compactas. Isso torna a máquina muito fácil de transportar em carros familiares e – graças às rodas grandes e à alça de empurrar – muito móvel em superfícies irregulares. Um desempenho de limpeza altamente eficiente é garantido pela combinação da tecnologia patenteada de bicos, soprador turbo e maior eficiência da bomba. Com a pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero a força de sustentação necessária para o operador, bem como os fixadores de liberação rápida EASY!Lock, que tornam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápidas do que com conexões de rosca convencionais, a máquina é muito prática de usar. Opções fáceis de operação e armazenamento para a mangueira e a lança de pulverização complementam o extenso conjunto de acessórios da máquina.

Design vertical inovador Transporte sem esforço sobre degraus ou escadas. Rodas grandes para superfícies não pavimentadas. Filtro fino de água Protege eficazmente a bomba de alta pressão contra contaminação. Fácil de remover pelo lado de fora. Design compacto Armazenamento e transporte que economizam espaço. Bomba e tanque de combustível à prova de vazamentos para transporte horizontal. Ideal também para veículos de serviço de menor porte. Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos.