HDS 5/15 UX: o modelo de entrada na classe de lavadoras de alta pressão com água quente impressiona com seu design vertical sofisticado e inovador. Este tipo de design horizontal resulta em peso reduzido e dimensões muito compactas. Isso torna a máquina muito fácil de transportar em carros familiares e – graças às rodas grandes e à alça de empurrar – muito móvel em superfícies irregulares. O desempenho de limpeza altamente eficiente é garantido pela combinação da tecnologia patenteada de bicos, soprador turbo, maior eficiência da bomba e um potente jato de sujeira. Com a pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero o esforço do operador, bem como os fixadores de liberação rápida EASY!Lock, que tornam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápidas do que com conexões de rosca convencionais, a máquina é muito prática de usar. Operação fácil, opções de armazenamento para mangueira e lança de pulverização e um carretel de mangueira integrado com 15 metros de mangueira de pressão complementam o extenso conjunto de equipamentos da máquina.

Carretel de mangueira integrado Armazenamento seguro e prático da mangueira de pressão. Garante o funcionamento ergonômico. Tempos de preparação reduzidos. Design vertical inovador Transporte sem esforço sobre degraus ou escadas. Rodas grandes para superfícies não pavimentadas. Filtro fino de água Protege eficazmente a bomba de alta pressão contra contaminação. Fácil de remover pelo lado de fora. Design compacto Armazenamento e transporte que economizam espaço. Bomba e tanque de combustível à prova de vazamentos para transporte horizontal. Ideal também para veículos de serviço de menor porte. Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos.