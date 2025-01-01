      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com mangueira enrolada e rodas para transporte.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HDS 5/15 UX

      Referência: 1.064-913.0

      • Design vertical compacto e ergonômico, motor refrigerado a ar com bomba axial.
      • Carretel de mangueira com mangueira de alta pressão de 15 metros de comprimento e entrada para detergente.
      • FÁCIL!Force Advanced, bico triplo
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