Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
This device requires instruction
Referência: 1.170-900.0
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Taxa de fluxo (L/h)
240 - 560
Pressão de trabalho (bar / MPa)
30 - 140 / 3 - 14
Temperatura (para fornecimento 12 °C) (°C)
mín. 80 - máx. 155
Carga conectada (kW)
3.6
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
3.5
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (kg/h)
2.8
Cabo de alimentação (m)
5
Tanque de combustível (L)
15
Peso (com acessórios) (kg)
111
Peso, incluindo embalagem (kg)
119.7
Medidas (CxLxA) (mm)
1060 x 650 x 920
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização