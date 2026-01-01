Lavadora de alta pressão HDS 6/14-4 CX | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora de alta pressão
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.170-902.0
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
240 - 560
Pressão de trabalho (bar / MPa)
30 - 140 / 3 - 14
Temperatura (para fornecimento 12 °C) (°C)
mín. 80 - máx. 155
Carga conectada (kW)
3.6
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
3.5
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (kg/h)
2.8
Cabo de alimentação (m)
5
Tanque de combustível (L)
15
Peso (com acessórios) (kg)
114.4
Peso incl. embalagem (kg)
123.2
Dimensões (C × L × A) (mm)
1215 x 650 x 920
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização