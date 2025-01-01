Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Lavadora de alta pressão
This device requires instruction
Referência: 1.169-910.0
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Taxa de fluxo (L/h)
260 - 560
Pressão de trabalho (bar / MPa)
30 - 150 / 3 - 15
Pressão máxima (bar)
200
Temperatura (para fornecimento 12 °C) (°C)
máx. 80
Carga conectada (kW)
3.4
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
3.1
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (kg/h)
2.5
Cabo de alimentação (m)
5
Tanque de combustível (L)
15
Peso (com acessórios) (kg)
101.4
Peso, incluindo embalagem (kg)
110
Medidas (CxLxA) (mm)
1066 x 650 x 920
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
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Áreas de utilização