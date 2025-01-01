      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, painel de controle amarelo e cabo enrolado na parte traseira.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      This device requires instruction

      Referência: 1.169-910.0

      • Mangueira de alta pressão de 10 metros de comprimento, eletrônica modular como na classe M/S, compartimento de armazenamento para acessórios.
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