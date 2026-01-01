Lavadora de alta pressão HDS 7/12-4 MX | Kärcher

As novas lavadoras de alta pressão a quente da classe média e super convencem com as suas 6 características principais. 1. Protecção ambiental Eficiencia mais elevada com o novo modo ECO, interruptor de controle da dureza de água, ventilador turbo, doseamento preciso do detergente, tecnologia optimizada do queimador e uma bomba de elevada eficiencia. 2. Facilidade de utilização Assegurada pelo painel de controle centrado de fácil compreensão para uma utilização intuitiva, pelo suporte da lança, por um display LED, um enrolador de mangueira de baixa fricção integrada para 20 metros de mangueira de oscila em 180º, e muito mais. 3. Performance de limpeza Uma limpeza de elevada eficiencia é garantida por uma tecnologia patenteada de bicos, pelos pistons cerâmicos, a ventoinha turbo como também pela eficiencia aumentada da bomba. Os acessórios foram optimizados para aplicações especificas e concebidos para se ajustarem exactamente às necessidades do utilizador. 4. Mobilidade O conceito de mobilidade caracteriza-se por uma roda direccional, grandes pneus em borracha, pegas ergonomicas, pontos de apoio para icar a lavadora com empilhadora, anéis de engate e apoio para inclinar a máquina para garantir um máximo de mobilidade. 5. Fiabilidade Garantida por um sistema de monitorização do gás de saída, um chassis à prova da corrosão, sólidos e robusto, um sistema de protecção da máquina, uma bomba axial de três pistons cerâmicos, uma chaminé de saído do calor resistente, e muito mais. 6. De fácil manutenção Graças ao fácil acesso de todos os componentes que necessitam de manutenção e um interruptor de manutenção para consultar os dados de funcionamento a qualquer altura indicando possíveis falhas.

Eficiência econômica No modo eco!efficiency, a máquina opera na faixa de temperatura mais econômica (60 °C) – com fluxo de água máximo. Os ciclos do queimador são otimizados para reduzir o consumo de combustível em 20% em comparação com a operação em carga máxima. Eficiência máxima O motor elétrico de 4 polos e baixa rotação garante um longo tempo de funcionamento. Segurança operacional O filtro de entrada de água de malha fina de grandes dimensões protege fiavelmente a bomba de alta pressão das partículas de sujidade. Um termóstato de gás de exaustão integrado desliga o motor se a temperatura exceder o 300ºC. O Sistema de Amortecimento Suave (SDS) compensa os picos de vibração e pressão no sistema de alta pressão. Arrumação Compartimento de armazenamento espaçoso, ideal para guardar, por exemplo, detergentes, luvas ou ferramentas. Conceito de mobilidade Carrinho de corrida com design "Jogger", com rodas grandes de borracha e rolete de direção. Calha basculante integrada para facilitar o transporte sobre desníveis. Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos.