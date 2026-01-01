Lavadora de alta pressão HDS 7/16 CX | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora de alta pressão
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.173-904.0
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
270 - 660
Pressão de trabalho (bar / MPa)
30 - 160 / 3 - 16
Temperatura (para fornecimento 12 °C) (°C)
máx. 80
Carga conectada (kW)
4.7
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
4.1
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (kg/h)
3.3
Cabo de alimentação (m)
5
Tanque de combustível (L)
15
Peso (com acessórios) (kg)
111
Peso incl. embalagem (kg)
119.8
Dimensões (C × L × A) (mm)
1215 x 650 x 920
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Garantia Legal
Áreas de utilização