      Lavadora de alta pressão | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, alças e painel de controle visível.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.173-912.0

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