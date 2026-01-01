      Lavadora de alta pressão HDS 8/17 CX | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, botões amarelos e vermelhos, vista lateral em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      HDS 8/17 CX

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.174-915.0

      • Modo econômico e ecoeficiente!
      • Seletor de 1 botão intuitivo
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