A lavadora de alta pressão de água quente HDS 8/20 D possui um potente motor a diesel com partida elétrica, uma bomba de virabrequim robusta e durável e, não menos importante, uma tecnologia de queimador de alta eficiência. Esses recursos proporcionam excelentes resultados de limpeza mesmo em condições mais difíceis, como áreas sem fornecimento de energia elétrica. Ideal para aplicações no setor da construção civil, em órgãos municipais ou para empresas de serviços de limpeza, a máquina oferece um volume de água de 800 litros por hora e uma pressão de trabalho de 200 bar na remoção de sujeira incrustada. Um tanque de combustível integrado de 30 litros permite o uso prolongado da lavadora. Tecnologias de segurança comprovadas, incluindo válvula termostática e de segurança, filtro de água, monitoramento da temperatura dos gases de escape e Sistema de Amortecimento Suave (SDS), protegem todos os componentes importantes, enquanto uma estrutura robusta em aço tubular protege a máquina contra danos externos. Pneus à prova de furos, rodízio direcional com freio de estacionamento, alças de empurrar ergonômicas e um seletor de modo de operação com um único botão também fazem parte do equipamento de série. Acessórios, como mangueira de alta pressão e lança, podem ser armazenados sem esforço diretamente na máquina.

Motor de combustão econômico movido a diesel Permite a independência de fontes de energia externas. Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE V. Com partida elétrica prática. Mobilidade excepcional Pneus grandes à prova de furos e roda/rodízio de direção com freio de estacionamento. Alças de empurrar para facilitar o transporte e a movimentação. O carregamento por guindaste é possível graças à estrutura robusta de aço tubular. Design robusto para os trabalhos mais difíceis. Uma estrutura robusta em aço tubular protege a máquina contra efeitos externos. Tecnologia de segurança comprovada, como válvula térmica e de segurança e filtro de água. Adequado para carregamento por guindaste em negócios de locação e no setor da construção civil. Conceito de acessórios Possibilidade de armazenamento de todas as peças acessórias diretamente na máquina. Pistola de alta pressão EASY!Force, que não causa fadiga. Cabo ergonômico e compartimento para guardar a mangueira.