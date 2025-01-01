Com um volume de água de 800 litros por hora e uma pressão de trabalho de 200 bar, a lavadora de alta pressão de água quente HDS 8/20 G apresenta um desempenho impressionante mesmo nas aplicações de limpeza mais exigentes no setor da construção civil, em municípios e em empresas de serviços prediais. Equipada com um potente motor a gasolina, que dispensa o uso de energia externa, a máquina remove até mesmo contaminações persistentes, como grafites ou lubrificantes. Isso é garantido pela tecnologia de queimador altamente eficiente e durável, bem como por uma robusta bomba de virabrequim. Um tanque de combustível integrado de 30 litros proporciona longos períodos de operação. Para proteger todos os seus componentes importantes, a HDS 8/20 G está equipada com uma série de tecnologias de segurança, como válvula termostática e de segurança, filtro de água de grande capacidade, monitoramento da temperatura dos gases de escape e Sistema de Amortecimento Suave (SDS). A elevada ergonomia, mobilidade, robustez e facilidade de utilização são garantidas, entre outros fatores, por pneus à prova de furos, um rodízio direcional com travão de estacionamento, pegas de empurrar, um seletor de um sóbotão e uma estrutura robusta em aço tubular. Os acessórios, como uma mangueira e uma lança de alta pressão, podem ser facilmente armazenados diretamente na máquina.

Motor a gasolina potente Permite a independência de fontes de energia externas. Em conformidade com os requisitos da norma de emissões de gases de escape EU STAGE V. Partida manual conveniente por corda. Mobilidade excepcional Pneus grandes à prova de furos e roda/rodízio de direção com freio de estacionamento. Alças de empurrar para facilitar o transporte e a movimentação. O carregamento por guindaste é possível graças à estrutura robusta de aço tubular. Design robusto para os trabalhos mais difíceis. Uma estrutura robusta em aço tubular protege a máquina contra efeitos externos. Tecnologia de segurança comprovada, como válvula térmica e de segurança e filtro de água. Adequado para carregamento por guindaste em negócios de locação e no setor da construção civil. Conceito de acessórios Possibilidade de armazenamento de todas as peças acessórias diretamente na máquina. Pistola de alta pressão EASY!Force, que não causa fadiga. Cabo ergonômico e compartimento para guardar a mangueira.