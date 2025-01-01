      Lavadora de alta pressão Kärcher profissional, cinza, com estrutura metálica e rodas, vista lateral.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HDS 8/20 G *EU

      This device requires instruction

      Referência: 1.210-920.0

      • Bomba de virabrequim robusta com pistões de cerâmica
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