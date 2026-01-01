      Lavadora de alta pressão HDS 9/20-4 Classic *EU | Kärcher

      Limpeza de alta pressão Kärcher profissional, cinza, com rodas e motor visível, em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

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      Lavadora de alta pressão

      HDS 9/20-4 Classic *EU

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.030-000.0

      A lavadora de alta pressão de água quente HDS 9/20-4 Classic impressiona pela robustez, confiabilidade e excelente relação custo-benefício. Possui estrutura tubular resistente e bomba com virabrequim.
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