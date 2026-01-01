Lavadora de alta pressão HDS 9/20-4 Classic *EU | Kärcher

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Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 1.030-000.0A lavadora de alta pressão de água quente HDS 9/20-4 Classic impressiona pela robustez, confiabilidade e excelente relação custo-benefício. Possui estrutura tubular resistente e bomba com virabrequim.
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Caudal (L/h)
900
Pressão de trabalho (bar)
200
Temperatura (para fornecimento 12 °C) (°C)
até 80
Carga conectada (kW)
7
Consumo de óleo combustível a plena carga (kg/h)
5.9
Cabo de alimentação (m)
5
Tanque de combustível (L)
30
Peso (com acessórios) (kg)
147.1
Peso incl. embalagem (kg)
153.5
Dimensões (C × L × A) (mm)
880 x 700 x 900
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Manual de instruções
Garantia Legal