      Lavadora de alta pressão | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas, cabo enrolado e painel de controle visível.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 1.071-940.0

      • Modo eco!efficiency, motor elétrico de 4 polos refrigerado a água com bomba axial
      • EASY!Force Advanced com controlador de servo controle, 2 tanques de detergente, descalcificador
      Solicitar uma proposta