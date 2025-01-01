Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Reboque HDS
This device requires instruction
Referência: 1.524-521.202
Tipo de acionamento
Diesel
Fabricante de motores
Yanmar
Classificação do motor (kW / cv)
19 / 26
Taxa de fluxo (L/h)
500 - 900
Pressão (bar / MPa)
150 - 500 / 15 - 50
Consumo de óleo de aquecimento no modo eco!efficiency (kg/h)
7.5
Medidas (CxLxA) (mm)
3646 x 1747 x 1735
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização