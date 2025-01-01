A sujidade gordurosa e oleosa é combatida com maior eficácia em altas temperaturas. A lavadora de alta pressão de água quente HDS E 8/16-4 M oferece uma temperatura máxima de trabalho de 85 °C, sendo ideal para essas tarefas, com uma temperatura constante de 45 °C, possível graças ao Servo Control e à câmara de aquecimento de alta velocidade integrada. Entre os recursos inovadores desta máquina com aquecimento elétrico, destacam-se a nova pistola de alta pressão EASY!Force e os fechos de liberação rápida EASY!Lock: enquanto a pistola de alta pressão EASY!Force utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, os fechos de liberação rápida EASY!Lock permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que com conexões de rosca convencionais, sem comprometer a robustez ou a durabilidade. A HDS E 8/16-4 M também impressiona pela sua excelente eficiência energética. Isso é garantido, entre outras coisas, pelo novo isolamento de alta qualidade da caldeira, que reduz o consumo de energia no modo de espera em 40%, e pelo modo eco!efficiency patenteado, que permite que a máquina funcione automaticamente em operação econômica a 60°C.

Altamente eficiente em termos energéticos, para uma grande economia de custos. O material isolante altamente eficaz economiza até 40% de energia no modo de espera. Modo eco-eficiente exclusivo. Temperatura de trabalho particularmente alta Reservatório de água de grande capacidade (máx. 85°C). Até 30 °C em operação contínua Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Controle Servo Para fornecer uma temperatura de água significativamente mais alta aos acessórios.