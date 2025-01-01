      Lavadora de alta pressão Kärcher cinza com rodas grandes e cabo de pulverização amarelo.

      Awards and exclusive range

      Lavadora de alta pressão

      HDS-E 8/16-4 M 12 kW

      This device requires instruction

      Referência: 1.030-900.0

      • Câmara de aquecimento de alta velocidade
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