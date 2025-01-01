Eficiente em termos de recursos, mas extremamente potente: a inovadora lavadora de alta pressão de água quente HDS E 8/16-4 M oferece uma potência de aquecimento de 24 kW e uma elevada temperatura de trabalho de até 85 °C. Além disso, é extremamente eficiente em termos energéticos. O inovador e altamente eficaz isolamento da caldeira desta máquina com aquecimento elétrico reduz o consumo de energia em modo de espera em até 40%. Quando o modo eco!efficiency é ativado, a lavadora de alta pressão alterna automaticamente para um funcionamento altamente eficiente a 60 °C, o que é totalmente suficiente para a maioria das tarefas de limpeza. No entanto, se for necessário remover sujidade muito oleosa e gordurosa, vale a pena utilizar a temperatura máxima de trabalho possível. Com o Servo Control, é fácil manter uma temperatura de até 70 °C, mesmo em funcionamento contínuo. Detalhes inovadores adicionais, como a pistola de alta pressão EASY!Force, que utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a zero a força de sustentação necessária para o operador, bem como os fixadores de liberação rápida EASY!Lock, que tornam a montagem e desmontagem cinco vezes mais rápidas do quecom conexões de parafuso convencionais, completam o excelente pacote de equipamentos.

Altamente eficiente em termos energéticos, para uma grande economia de custos. O material isolante altamente eficaz economiza até 40% de energia no modo de espera. Modo eco-eficiente exclusivo. Temperatura de trabalho particularmente alta Reservatório de água de grande capacidade (máx. 85°C). Temperaturas de até 45°C em operação contínua sob carga máxima ou 70°C com controle servo. Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Controle Servo Para fornecer uma temperatura de água significativamente mais alta aos acessórios.