Em locais onde a emissão de gases de escape é indesejável ou mesmo proibida por lei, as nossas lavadoras de alta pressão com água quente aquecida eletricamente são a escolha ideal. Com uma potência de aquecimento de 36 kW, a HDS E 8/16-4 M é a máquina mais potente da sua classe, sendo simultaneamente extremamente eficiente em termos energéticos. Esta eficiência é possível, entre outros fatores, graças ao nosso modo patenteado eco!efficiency, que reduz a temperatura de trabalho de um máximo de 85 °C para 60 °C, bem como ao novo isolamento da caldeira, que reduz o consumo de energia da máquina em 40% no modo de espera. A elevada temperatura de trabalho, até 85 °C, é especialmente vantajosa para sujidade gordurosa e oleosa, onde uma temperatura de até 80 °C pode ser mantida em funcionamento contínuo graças ao Servo Controlo. Outras inovações da Kärcher, como a pistola de alta pressão EASY!Force e os fixadores de liberação rápida EASY!Lock, facilitam o trabalho de operadores e usuários: enquanto a pistola de alta pressão EASY!Force utiliza a força de recuo do jato de alta pressão para reduzir a força de retenção a zero, os fixadores de liberação rápida EASY!Lock permitem um manuseio cinco vezes mais rápido do que com conexões de parafuso convencionais, sem comprometer a robustez ou a durabilidade.

Altamente eficiente em termos energéticos, para uma grande economia de custos. O material isolante altamente eficaz economiza até 40% de energia no modo de espera. Modo eco-eficiente exclusivo. Temperatura de trabalho particularmente alta Reservatório de água de grande capacidade (máx. 85°C). Temperaturas de até 58°C em operação contínua sob carga máxima ou 80°C com controle servo. Economize tempo e energia: Pistola de alta pressão EASY!Force e fechos de liberação rápida EASY!Lock. Trabalho sem fadiga, finalmente: a pistola de alta pressão EASY!Force. Acoplamentos de liberação rápida EASY!Lock: duráveis ​​e robustos. E cinco vezes mais rápidos que parafusos. Controle Servo Para fornecer uma temperatura de água significativamente mais alta aos acessórios.