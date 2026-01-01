      Gerador de água quente HWE 860 | Kärcher

      Unidade de controle Kärcher cinza com botões coloridos e caixa metálica ao lado, fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Gerador de água quente

      HWE 860

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 3.070-030.0

      • O gerador de água quente (até 85 °C) é uma excelente alternativa aos queimadores a óleo ou a gás.
      • Painel de controle para conectar a lavadora de alta pressão de forma rápida e fácil.
      • Controlador de temperatura, termostato de segurança, amaciamento de líquidos e 2 inversores de frequência.
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