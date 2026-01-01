Gerador de água quente HWE 860 | Kärcher

O gerador elétrico de água quente oferece uma potência impressionante de 24 kW. Ele foi projetado para uso em locais onde a emissão de gases de combustão de um queimador seja difícil ou proibida. A temperatura máxima é de 85 °C e é regulada por um termostato. A unidade pode ser operada manual ou automaticamente. O dispositivo funciona em conjunto com uma lavadora de alta pressão. O gerador de água quente é fornecido como uma unidade independente, completa com painel de controle e os materiais necessários (mangueiras, cabos, abraçadeiras, etc.). O cliente pode escolher entre o modo de água fria ou quente através de duas válvulas solenoides e selecionar um temporizador digital durante a configuração. A unidade também pode ser usada como aquecedor de água – por exemplo, em operação contínua: com uma vazão de 700 l/h e uma temperatura de entrada de 15 °C, atinge-se uma temperatura de 45 °C (aumento de temperatura de 30 °C).

Unidade independente completa com painel de controle e materiais de conexão. Conecta-se facilmente a uma lavadora de alta pressão. Inclui ajuste de temperatura e operação manual/automática. Incorpora recursos de segurança e amolecimento de líquidos. Aquecedor de água elétrico com 24 kW Para funcionamento em ambientes internos sem emissão de gases de escape. Para uso em qualquer lugar onde chamas abertas ou gases de escape não sejam permitidos. Alta temperatura de trabalho produzida pela potência térmica de 24 kW. Temperatura da água até 85 °C no grande reservatório embutido (55 l). Até 50 °C em uso contínuo a 700 l/h (com temperatura de entrada de 20 °C). Pode ser usado como reservatório ou aquecedor de água (funcionamento contínuo).