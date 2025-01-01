Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Jato de gelo seco
This device requires instruction
Order number: 1.574-201.0
Carga conectada (kW)
1.1
Caixa/moldura
Corpo de rotação de plástico
Certificado (por) para
CE
Comprimento do cabo (m)
5.5
Pressão do ar (bar / MPa)
0.7 - 10 / 0.07 - 1
Fluxo de ar (m³/min)
0.07 - 1.55
nível de pressão sonora (dB(A))
95
Pelotas de gelo seco (diâmetro) (mm)
2.5
Consumo de gelo seco (kg/h)
2 - 15
Consumo de CO₂ líquido (kg/h)
20 - 60
Número de fases atuais (PH)
1
Freqüência (Hz)
50 - 60
Tensão (V)
220 - 230
Peso sem acessórios (kg)
84
Peso (com acessórios) (kg)
84
Medidas (CxLxA) (mm)
898 x 565 x 935
Scope of supply
Equipment
Manual
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Application areas