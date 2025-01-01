Trabalhos de limpeza espontânea com jatos de gelo seco na manutenção de máquinas ou veículos, para limpeza no processo de fabrico ou para o condicionamento de veículos eram dificilmente concebíveis até agora, pois a logística de gelo seco por detrás dos bastidores era muito dispendiosa para aplicações de curta duração. Isto é agora possível com o IB 10/8 L2P, o primeiro jacto de gelo seco do mundo com produção integrada de gelo seco feito a partir de CO₂ líquido. Graças a um processo inovador, os pellets de gelo seco são feitos a partir de CO₂ líquido quando necessário – L2P significa "Liquid-to-Pellet" (Líquido para Pellet). Como o CO₂ líquido pode ser armazenado em garrafas de gás por um tempo praticamente ilimitado, a logística de gelo seco morosa habitual é evitada. O consumo de ar comprimido muito baixo da máquina também reduz significativamente os requisitos de infraestrutura. Ao mesmo tempo, as vantagens da tecnologia de gelo seco Kärcher são totalmente mantidas. O IB 10/8 L2P limpa muito suavemente – também para contornos complexos, como sulcos, rolamentos ou ranhuras e no caso de contaminação pesada, como incrustações queimadas. Resíduos abrasivos são evitados de forma fiável.

Pistola de jateamento ergonômica Troca de bico rápida e fácil graças aos engates rápidos. Com iluminação integrada. Interruptor liga/desliga para gelo diretamente no gatilho da pistola. Operação fácil e intuitiva Pressão do jato, horas de funcionamento e tempo de serviço são exibidos no visor. A quantidade de gelo seco pode ser ajustada com um botão. Sistemas integrados de exibição de status e assistência, por exemplo, para monitoramento de pressão. Jateamento seguro com gelo seco O CO₂ é descarregado através da mangueira de exaustão. Manuseio seguro, sem contato com os grânulos de gelo seco. Gatilho de arma com travamento automático. Design compacto e portátil Rodas e alças permitem mobilidade e transporte seguro. Possibilidade de armazenamento separado para todos os componentes. Base principal integrada.