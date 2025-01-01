      Máquina de limpeza Kärcher profissional com rodas, mangueira e painel de controle visível.

      Jato de gelo seco

      IB 15/120

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      Order number: 1.574-104.0

      • Robusto e confiável
      • Separador de óleo e água
      • Para os trabalhos mais intensivos
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