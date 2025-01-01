O Ice Blaster IB 15/120 é potente, robusto e extremamente confiável. As soluções inteligentes e detalhadas, como o suporte para o recipiente, o esvaziamento do gelo, o suporte de fixação e os compartimentos de armazenamento, também contribuem para a sua excelente impressão geral, aumentam o conforto operacional e tornam a limpeza com gelo seco mais agradável. E do ponto de vista técnico, a solução reside nos detalhes, razão pela qual melhoramos significativamente o fluxo de ar na máquina, na mangueira, na pistola de gatilho e no bico. O resultado: desempenho de limpeza excepcional. Apesar do seu tamanho, o IB 15/120 é muito portátil e pode ser transportado facilmente por uma só pessoa, por exemplo, por escadas. Em resumo: jateamento com gelo seco no seu melhor!
Suporte para estojo de bico
Bicos e ferramentas de jateamento estão sempre à mão na máquina. A caixa do bocal é fixada na lateral da máquina para protegê-la da sujeira.
Mobilidade excepcional
Equilíbrio ideal do dispositivo para facilitar as manobras em terrenos irregulares. As barras na parte frontal e traseira do dispositivo facilitam a subida e descida de escadas.
Descarga automática de gelo residual
A possibilidade de esvaziar o reservatório de gelo residual com o toque de um botão evita que o aparelho congele após a conclusão do trabalho. A máquina não congela.
recipiente de gelo seco em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro)
Isolamento térmico ideal com gelo seco. Sem condensação. Não é necessário congelar a máquina.
Fluxo de ar eficiente no dispositivo
O gelo seco é transportado do dispositivo até o bocal sem sofrer danos. Desempenho de limpeza excepcional no bocal.
Bobina de aterramento integrada
Fácil aterramento do objeto que está sendo explodido. Proteção contra arco elétrico do usuário para o objeto. Melhorias na comodidade da aviação a jato.
Separador integrado de óleo e água
Não deve haver formação de gelo no aparelho.
Suporte de gatilho refinado
A pistola de gatilho está sempre perfeitamente armazenada. Posição ideal (por exemplo, para trocar os bicos).
Compartimento de armazenamento integrado para bicos e ferramentas.
Tudo sempre à mão – diretamente no dispositivo.