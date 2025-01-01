O Ice Blaster IB 15/120 é potente, robusto e extremamente confiável. As soluções inteligentes e detalhadas, como o suporte para o recipiente, o esvaziamento do gelo, o suporte de fixação e os compartimentos de armazenamento, também contribuem para a sua excelente impressão geral, aumentam o conforto operacional e tornam a limpeza com gelo seco mais agradável. E do ponto de vista técnico, a solução reside nos detalhes, razão pela qual melhoramos significativamente o fluxo de ar na máquina, na mangueira, na pistola de gatilho e no bico. O resultado: desempenho de limpeza excepcional. Apesar do seu tamanho, o IB 15/120 é muito portátil e pode ser transportado facilmente por uma só pessoa, por exemplo, por escadas. Em resumo: jateamento com gelo seco no seu melhor!

Suporte para estojo de bico Bicos e ferramentas de jateamento estão sempre à mão na máquina. A caixa do bocal é fixada na lateral da máquina para protegê-la da sujeira. Mobilidade excepcional Equilíbrio ideal do dispositivo para facilitar as manobras em terrenos irregulares. As barras na parte frontal e traseira do dispositivo facilitam a subida e descida de escadas. Descarga automática de gelo residual A possibilidade de esvaziar o reservatório de gelo residual com o toque de um botão evita que o aparelho congele após a conclusão do trabalho. A máquina não congela. recipiente de gelo seco em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) Isolamento térmico ideal com gelo seco. Sem condensação. Não é necessário congelar a máquina. Fluxo de ar eficiente no dispositivo O gelo seco é transportado do dispositivo até o bocal sem sofrer danos. Desempenho de limpeza excepcional no bocal. Bobina de aterramento integrada Fácil aterramento do objeto que está sendo explodido. Proteção contra arco elétrico do usuário para o objeto. Melhorias na comodidade da aviação a jato. Separador integrado de óleo e água Não deve haver formação de gelo no aparelho. Suporte de gatilho refinado A pistola de gatilho está sempre perfeitamente armazenada. Posição ideal (por exemplo, para trocar os bicos). Compartimento de armazenamento integrado para bicos e ferramentas. Tudo sempre à mão – diretamente no dispositivo.