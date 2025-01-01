      Máquina de limpeza Kärcher Professional IB 7/40 com rodas e mangueira preta, em fundo branco.

      Jato de gelo seco

      IB 7/40 AD

      This device requires instruction

      Order number: 1.574-002.0

      • Operação por arma de gatilho
      • Separador de óleo e água
      • Para redes internas de ar comprimido
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