Nosso Ice Blaster IB 7/40 Advanced se caracteriza por um conceito bem elaborado, muitos detalhes inteligentes, durabilidade robusta e fabricação de altíssima qualidade. A mais recente geração de jateadoras de gelo seco foi projetada para suportar uso contínuo e intenso e é muito bem equipada. Por exemplo, ela vem de série com uma bobina de aterramento integrada, um sistema de remoção de gelo residual que impede o congelamento do equipamento após a conclusão do trabalho, além de um separador de óleo e água para operações confiáveis. O fluxo de ar foi otimizado de forma a garantir excelentes resultados de limpeza, mesmo trabalhando com baixas pressões e baixo consumo de ar (máx. 3,5 m³/min), enquanto o ruído de operação também é reduzido ao mínimo. A pistola de jato com controle remoto para ajuste dos parâmetros do jato, controle contínuo da pressão do jato e do volume de gelo liberado por meio de um botão (que pode ser desativado, se desejado) e um visor com estrutura lógica para leitura de todos os parâmetros de operação garantem um alto grau de conveniência para o operador. Além disso, é possível visualizar dados estatísticos como tempo de operação, consumo médio de gelo por horaou consumo total de gelo.

Limpar visor Fácil leitura dos valores definidos; operação simples graças aos botões grandes e ao sistema de controle eletrônico. Descarga automática de gelo residual A possibilidade de esvaziar o reservatório de gelo residual com o toque de um botão evita que o aparelho congele após a conclusão do trabalho. Separador integrado de óleo e água Não deve haver formação de gelo no aparelho. Bobina de aterramento integrada Fácil aterramento do objeto que está sendo explodido. Proteção contra arco elétrico do usuário para o objeto. Melhorias na comodidade da aviação a jato. Fluxo de ar eficiente no dispositivo O gelo seco é transportado do dispositivo até o bocal sem sofrer danos. Desempenho de limpeza excepcional no bocal. Mobilidade excepcional Equilíbrio ideal do dispositivo para facilitar as manobras em terrenos irregulares. As barras na parte frontal e traseira do dispositivo facilitam a subida e descida de escadas. recipiente de gelo seco em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) Isolamento térmico ideal com gelo seco. Sem condensação. Não é necessário congelar a máquina. Suporte de gatilho refinado A pistola de gatilho está sempre perfeitamente armazenada. Posição ideal (por exemplo, para substituir o bico). Compartimento de armazenamento integrado para bicos e ferramentas. Tudo sempre à mão – diretamente no dispositivo.