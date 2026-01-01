Sistema de remoção de poeira RE D | Kärcher

O despoeirador industrial móvel trifásico ID 130/22 Afc, com potência nominal de entrada de 2,2 kW e sistema de filtragem classe M, foi projetado para aspirar grandes quantidades de cavacos finos e poeiras perigosas (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Um mecanismo de agitação elétrica limpa eficazmente o filtro compacto de longa duração. O despoeirador possui um compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE3) com altas vazões, projetado para operação contínua em três turnos. Além de seu design robusto e de fácil manutenção, ele atende aos principais requisitos para aplicações industriais exigentes. Um carrinho de apoio permite o esvaziamento simples e ergonômico do recipiente de 170 litros sem a necessidade de remover a cabeça de acionamento. Graças a um saco de polietileno com mecanismo de fechamento integrado e mangueira de compensação de pressão na máquina, os resíduos podem ser descartados com segurança e sem gerar grandes quantidades de poeira. Quando operado com diâmetro de 120 mm, o equipamento possui certificação H3 para poeira de madeira, de acordo com a certificação DGUV. Isso mantém o teor de poeira residual no ar de retorno em um máximo de 0,1 mg/m³, garantindo um alto nível de proteção à saúde.

Projetado para poeira classe M, garantindo alta segurança ocupacional. Engenharia de filtros de classe M para aspiração de poeira perigosa. Esvaziamento simples e seguro sem remoção da cabeça de acionamento Carrinho de apoio e recipiente com rodas para esvaziamento ergonômico. Sistema de esvaziamento sem poeira para materiais perigosos Esvaziamento sem poeira graças ao saco de PE com mecanismo de fecho integrado. Descarte seguro de poeira em saco PE.