      Sistema de remoção de poeira RE D | Kärcher

      Extrator industrial Kärcher cinza com rodas, botões de controle coloridos e estrutura metálica robusta.

      Sistema de remoção de poeira

      RE D

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 9.985-410.0

      • Limpeza automática do filtro
      Solicitar uma proposta