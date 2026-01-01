Sistema de remoção de poeira RE D | Kärcher

O sistema de remoção de poeira ID 130/22 possui um compressor radial potente e energeticamente eficiente (IE3) com altas vazões, projetado para operação contínua em três turnos. A unidade móvel trifásica, com potência nominal de entrada de 2,2 kW e sistema de filtragem classe M, foi projetada para aspirar grandes quantidades de cavacos finos e poeiras perigosas (TLV > 0,1 mg/m³). Seu design robusto e de fácil manutenção atende aos principais requisitos para aplicações industriais exigentes. Um mecanismo de agitação manual limpa eficazmente o filtro compacto de longa duração, enquanto o carrinho de apoio permite o esvaziamento fácil e ergonômico do recipiente de 170 litros sem a necessidade de remover a cabeça de acionamento. Um saco de polietileno com mecanismo de fechamento integrado e mangueira de compensação de pressão na máquina garante o esvaziamento com baixa emissão de poeira e o descarte seguro dos resíduos aspirados. Se operada com diâmetro de 120 mm, a máquina possui certificação H3 para poeira de madeira, de acordo com o certificado DGUV. Isso mantém o teor de poeira residual no ar de retorno em um máximo de 0,1 mg/m³, garantindo um alto nível de proteção à saúde.

Projetado para poeira classe M, garantindo alta segurança ocupacional. Engenharia de filtros de classe M para aspiração de poeira perigosa. Esvaziamento simples e seguro sem remoção da cabeça de acionamento Carrinho de apoio e recipiente com rodas para esvaziamento ergonômico. Sistema de esvaziamento sem poeira para materiais perigosos Esvaziamento sem poeira graças ao saco de PE com mecanismo de fecho integrado. Descarte simples do pó em um saco de PE.