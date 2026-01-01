      Sistema de remoção de poeira RE D | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas e alavanca, visto de perfil.

      Sistema de remoção de poeira

      RE D

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 9.982-506.0

      O sistema móvel de extração de poeira ID 130/22, com acionamento por torque, é adequado para aspirar grandes quantidades de partículas finas e poeiras nocivas à saúde (OEL > 0,1 mg/m³). Possui um design robusto e de fácil manutenção.
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