Sistema de remoção de poeira RE D | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Sistema de remoção de poeira
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 9.982-506.0O sistema móvel de extração de poeira ID 130/22, com acionamento por torque, é adequado para aspirar grandes quantidades de partículas finas e poeiras nocivas à saúde (OEL > 0,1 mg/m³). Possui um design robusto e de fácil manutenção.
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Caudal de ar (L/s / m³/h)
370 / 1329
Aspiração (mbar / kPa)
33 / 3.3
Capacidade do depósito (L)
170
Potência nominal (kW)
2.2
Tipo de aspiração
Elétrico
Área de filtro (m²)
9
nível de pressão sonora (dB(A))
75
Classe de poeira do filtro principal
M
Peso sem acessórios (kg)
158
Peso incl. embalagem (kg)
163
Dimensões (C × L × A) (mm)
1170 x 790 x 1580
Equipamento
Áreas de utilização