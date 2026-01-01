Sistema de remoção de poeira ID 350/110 Afc | Kärcher

Projetado para poeira classe M, garantindo alta segurança ocupacional.
Esvaziamento simples e seguro sem remoção da cabeça de acionamento
Esvaziamento sem poeira graças ao saco de PE com mecanismo de fecho integrado. Descarte simples do pó em um saco de PE.
Filtro de bolso durável e lavável com sistema de limpeza elétrica.
Aspiração contínua com alta potência de sucção, sem qualquer redução na eficácia da filtragem. As costuras soldadas garantem uma longa vida útil ao filtro de bolso. Para uma limpeza de filtro eficiente e prática, além de potência de sucção constante.
Consulte os avisos e instruções de segurança no manual de utilização.
Áreas de utilização
Para aspiração de grandes quantidades de poeira perigosa (OEL ≥ 0,1 mg/m³)