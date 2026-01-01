      Sistema de remoção de poeira ID 350/110 Afc | Kärcher

      Sistema de aspiração industrial Kärcher em aço inoxidável, com motor superior e recipiente de recolha inferior, em fundo branco.

      Sistema de remoção de poeira

      ID 350/110 Afc

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 9.988-784.0

      • Limpeza automática do filtro
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