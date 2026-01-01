Sistema de remoção de poeira RE 9/30 3,2m² Es | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Sistema de remoção de poeira
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 9.987-920.0
Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50
Caudal de ar (L/s / m³/h)
250 / 900
Aspiração (mbar / kPa)
48 / 4.8
Capacidade do depósito (L)
100
Material do recipiente
Metal
Potência nominal (kW)
3
Tipo de aspiração
Elétrico
Área de filtro (m²)
3.2
nível de pressão sonora (dB(A))
64
Classe de poeira do filtro principal
M
Peso sem acessórios (kg)
314
Peso incl. embalagem (kg)
301.9
Dimensões (C × L × A) (mm)
1497 x 800 x 1690
Equipamento