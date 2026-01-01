      Sistema de remoção de poeira RE 9/30 3,2m² Handrüttler | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas, mangueira preta e estrutura metálica robusta.

      Sistema de remoção de poeira

      RE 9/30 3,2m² Handrüttler

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 9.987-840.0

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