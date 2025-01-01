O IVC 60/12-1 Tact EC é um aspirador industrial compacto, ideal para a limpeza de máquinas e ambientes de produção. Seu motor EC, livre de desgaste, o torna perfeito para aplicações contínuas exigentes. O aspirador possui limpeza automática de filtro, é adequado para poeiras finas e também pode ser usado como um dispositivo de sucção estacionário em conjunto com máquinas de produção ou embalagem.

Turbina EC de baixo desgaste Design sem escovas para operação com baixo desgaste. Adequado para operação em três turnos graças a uma vida útil mínima de 5000 horas. Sistema de limpeza automática de filtros Tact Limpeza automática do filtro através de jatos de ar potentes e direcionados. Apesar da limpeza do filtro, a potência de sucção permanece constantemente alta. A longa vida útil do filtro reduz os custos de manutenção. Equipado com filtro plissado plano compacto Design compacto e elegante do filtro. Adequado para recolher poeiras secas e soltas até à classe de poeira M.