      Aspirador industrial Kärcher com estrutura metálica, rodas grandes e pequenas, e botões de controle amarelos.

      Aspiradores industriais

      IVC 60/12-1 Tact EC

      Order number: 1.576-102.0

      • Turbina EC de baixo desgaste
      • Sistema de limpeza automática de filtros Tact
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