O IVC 60/24-2 Ap é um aspirador industrial compacto com rodas grandes e roletes com freio. Este equipamento de entrada, flexível e de fácil manuseio, foi projetado para aplicações de limpeza móvel em máquinas de produção e no ambiente produtivo. A limpeza semiautomática do filtro garante uma longa vida útil ao mesmo.

Equipado com dois motores de ventilador. Para uma sucção potente e um desempenho de limpeza ideal. Controle eletrônico do inversor para evitar altas correntes de partida. Limpeza manual do filtro IVC (Ap) Operação fácil e sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário. Prolonga a vida útil do filtro e, assim, reduz o esforço de manutenção. Equipado com filtro plissado plano compacto Design compacto e elegante do filtro. Adequado para recolher poeiras secas e soltas até à classe de poeira M.