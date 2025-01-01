Site em manutenção - Prometemos ser breves
Country: Portugal
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Aspiradores industriais
Order number: 1.576-104.0Aspirador industrial compacto e de fácil manuseio, ideal para iniciantes. Possui sistema de limpeza de filtro semiautomático, rodas grandes e roletes com freio. Perfeito para limpeza de máquinas e áreas de produção.
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s / m³/h)
148 / 532
Vácuo (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacidade do contêiner (L)
60
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (kW)
2.4
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
73
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
0.95
Peso sem acessórios (kg)
59
Peso, incluindo embalagem (kg)
59.6
Medidas (CxLxA) (mm)
970 x 690 x 995
Equipment
Product information
Manual