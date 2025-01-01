      Aspirador industrial Kärcher com estrutura metálica, rodas grandes e pequenas, e detalhes em amarelo.

      Aspiradores industriais

      IVC 60/24-2 Ap

      Order number: 1.576-104.0

      Aspirador industrial compacto e de fácil manuseio, ideal para iniciantes. Possui sistema de limpeza de filtro semiautomático, rodas grandes e roletes com freio. Perfeito para limpeza de máquinas e áreas de produção.
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