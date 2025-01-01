      Aspirador industrial Kärcher com estrutura metálica, rodas e saco de coleta transparente.

      Aspiradores industriais

      IVC 60/24-2 Tact² Longopac *EU

      Referência: 1.576-114.0

      Para o descarte de materiais secos com baixa emissão de poeira, como pós minerais: aspirador industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² Longopac® com sistema inovador de limpeza automática de filtro Tact².
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