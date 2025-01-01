O aspirador industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² Longopac® é ideal para a limpeza de áreas de produção e máquinas industriais. O equipamento está equipado com rodas grandes e roletes com freio, facilitando a movimentação e tornando-o ideal para uso móvel. O sistema automático de limpeza de filtro TACT² garante longos períodos de operação ininterrupta.

Sistema de descarte seguro Longopac® Permite o descarte sem poeira e, portanto, um ambiente de trabalho mais saudável. Para coleta e descarte separado de uma ampla variedade de materiais aspirados. Opcionalmente disponível em uma versão biodegradável e altamente sustentável. Equipado com dois motores de ventilador. Para uma sucção potente e um desempenho de limpeza ideal. Controle eletrônico do inversor para evitar altas correntes de partida. Sistema automático de limpeza de filtros Tact² Limpeza automática dos filtros por meio de jatos de ar potentes e direcionados. Apesar da limpeza do filtro, a potência de sucção permanece constantemente alta. A longa vida útil do filtro reduz os custos de manutenção. Equipado com filtro plissado plano compacto Design compacto e elegante do filtro. Adequado para recolher poeiras secas e soltas até à classe de poeira M.