Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores industriais
Referência: 1.576-114.0Para o descarte de materiais secos com baixa emissão de poeira, como pós minerais: aspirador industrial compacto IVC 60/24-2 Tact² Longopac® com sistema inovador de limpeza automática de filtro Tact².
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s / m³/h)
148 / 532
Vácuo (mbar / kPa)
254 / 25.4
Capacidade do contêiner (L)
60
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (kW)
2.4
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
73
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
0.95
Peso sem acessórios (kg)
66
Peso, incluindo embalagem (kg)
69.8
Medidas (CxLxA) (mm)
950 x 690 x 1170
Equipamento
Product information
Manual