O IVC 60/24-2 Tact² M é um aspirador industrial compacto com rodas grandes e roletes com freio. A máquina, excepcionalmente manobrável, é perfeita para a limpeza de máquinas e áreas de produção. O aspirador também é homologado para poeiras perigosas da classe M. O sistema automático de limpeza do filtro Tact² garante um longo tempo de operação sem interrupções incômodas.

Classe de poeira M Dispositivo completo certificado de acordo com a norma DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M. Equipado com dois motores de ventilador. Para uma sucção potente e um desempenho de limpeza ideal. Controle eletrônico do inversor para evitar altas correntes de partida. Sistema automático de limpeza de filtros Tact² Limpeza automática dos filtros por meio de jatos de ar potentes e direcionados. Apesar da limpeza do filtro, a potência de sucção permanece constantemente alta. A longa vida útil do filtro reduz os custos de manutenção. Com filtro plissado plano compacto Design compacto e elegante do filtro. Adequado para recolher poeiras secas e soltas até à classe de poeira M.