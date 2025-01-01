      Aspirador industrial Kärcher com estrutura metálica preta, rodas grandes e reservatório cilíndrico prateado.

      Aspiradores industriais

      IVC 60/24-2 Tact² M

      Order number: 1.576-105.0

      Aspirador industrial compacto e de fácil manuseio com sistema de limpeza automática de filtros Tact². Ideal para limpeza de máquinas de produção e áreas sujeitas a poeiras nocivas à saúde, classe de poeira M.
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