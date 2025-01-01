O IIVC 60/30 Ap M Z22 é um aspirador industrial compacto com soprador de canal lateral resistente ao desgaste, ideal para operação contínua e com interface para todos os sistemas de controle de máquinas padrão. Este aspirador industrial confiável foi projetado para uso em áreas de produção e para limpeza de máquinas em zonas ATEX 22. A máquina também é adequada para áreas com poeiras da classe M, prejudiciais à saúde, ou para áreas com regulamentações de higiene muito rigorosas.

Certificado para a Zona ATEX 22 Aspirador industrial à prova de explosão para aspiração segura em zonas ATEX 22. Classe de poeira M Dispositivo completo certificado de acordo com a norma DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M. Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Um soprador de canal lateral proporciona alta potência de sucção com uma vida útil muito longa, de pelo menos 20.000 horas. Essas máquinas são, portanto, ideais para operação em vários turnos. Limpeza manual do filtro IVC (Ap) Operação fácil e sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário. Prolonga a vida útil do filtro e, assim, reduz o esforço de manutenção. Equipado com filtro plissado plano compacto Design compacto e elegante do filtro. Adequado para recolher poeiras secas e soltas até à classe de poeira M.