Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores industriais
This device requires instruction
Referência: 1.576-106.0Aspirador industrial compacto com soprador de canal lateral de baixo desgaste para aplicações contínuas (ex.: produção). Para poeiras finas da classe M, Zona ATEX 22 e áreas higienicamente sensíveis.
Número de fases atuais (PH)
3
Tensão (V)
400
Freqüência (Hz)
50
Fluxo de ar (L/s / m³/h)
53.3 / 192
Vácuo (mbar / kPa)
250 / 25
Capacidade do contêiner (L)
60
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (kW)
3
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
77
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
1.9
Peso sem acessórios (kg)
95
Peso, incluindo embalagem (kg)
95.6
Medidas (CxLxA) (mm)
970 x 690 x 1240
Equipamento
Product information
Manual