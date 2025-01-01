      Aspirador industrial Kärcher com estrutura preta, rodas grandes e botões coloridos na parte superior.

      Aspiradores industriais

      IVC 60/30 Ap H Z22

      This device requires instruction

      Referência: 1.576-106.0

      Aspirador industrial compacto com soprador de canal lateral de baixo desgaste para aplicações contínuas (ex.: produção). Para poeiras finas da classe M, Zona ATEX 22 e áreas higienicamente sensíveis.
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