      Aspirador industrial Kärcher com estrutura preta, corpo metálico e rodas grandes.

      Aspiradores industriais

      IVC 60/30 Ap

      Referência: 1.576-107.0

      O aspirador industrial compacto IVC 60/30 Ap é ideal para áreas de fabricação e máquinas de produção. Seu soprador de canal lateral é resistente ao desgaste, tornando o aspirador ideal para uso contínuo.
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