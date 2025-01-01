O aspirador industrial compacto IVC 60/30 Ap é ideal para a limpeza de áreas de produção e máquinas industriais. Com seu soprador lateral resistente ao desgaste, o equipamento também é adequado para uso contínuo, sendo ideal como unidade de extração estacionária em máquinas de produção e embalagem. A limpeza manual do filtro prolonga consideravelmente sua vida útil.

Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Um soprador de canal lateral proporciona alta potência de sucção com uma vida útil muito longa, de pelo menos 20.000 horas. Essas máquinas são, portanto, ideais para operação em vários turnos. Limpeza manual do filtro IVC (Ap) Operação fácil e sem esforço por meio de uma alavanca ergonomicamente posicionada, se necessário. Prolonga a vida útil do filtro e, assim, reduz o esforço de manutenção. Equipado com filtro plissado plano compacto Design compacto e elegante do filtro. Adequado para recolher poeiras secas e soltas até à classe de poeira M.