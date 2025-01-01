Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores industriais
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 9.990-266.0
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s / m³/h)
43.8 / 158
Vácuo (mbar / kPa)
249 / 24.9
Capacidade do contêiner (L)
40
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência nominal de entrada (kW)
1.2
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
73
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
1.6
Classe de poeira do filtro secundário
H
Área de filtragem para filtro secundário (m²)
1.6
Peso sem acessórios (kg)
51
Peso, incluindo embalagem (kg)
51.8
Dimensões (C x L x A) (mm)
645 x 655 x 1140
Equipamento
Manual de instruções
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Manual de instruções
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Áreas de utilização