      Aspiradores industriais IVM 40/12-1 M Z22 | Kärcher

      Aspirador industrial Kärcher em metal cinza, com rodas e mangueira.

      Aspiradores industriais

      IVM 40/12-1 M Z22

      Este equipamento requer instruções de uso.

      Referência: 9.990-265.0

      • Turbina EC de baixo desgaste
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