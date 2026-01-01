Aspiradores industriais IVM 40/12-1 M Z22 | Kärcher

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Aspiradores industriais
Este equipamento requer instruções de uso.
Referência: 9.990-265.0
Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Caudal de ar (L/s / m³/h)
49.4 / 178
Aspiração (mbar / kPa)
239 / 23.9
Capacidade do depósito (L)
40
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência nominal (kW)
1.2
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
73
Comprimento do cabo (m)
10
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
1.6
Peso sem acessórios (kg)
50
Peso incl. embalagem (kg)
50.8
Dimensões (C × L × A) (mm)
645 x 655 x 1140
Equipamento
Manual de instruções
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Manual de instruções
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Áreas de utilização