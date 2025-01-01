Aspiradores industriais

Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s / m³/h)
106 / 382
Vácuo (mbar / kPa)
225 / 22.5
Capacidade do contêiner (L)
40
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (kW)
2.3
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
77
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
1.5
Peso sem acessórios (kg)
35.7
Peso, incluindo embalagem (kg)
36.3
Medidas (CxLxA) (mm)
645 x 655 x 1150
Equipamento
Manual
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