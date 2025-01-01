Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores industriais
This device requires instruction
Referência: 1.573-521.0Aspirador industrial móvel de classe média IVM 60/30 M Z22, certificado de acordo com a norma 2014/34/UE e adequado para a Zona ATEX 22, com soprador de canal lateral para aplicações universais na indústria.
Número de fases atuais (PH)
3
Tensão (V)
400
Freqüência (Hz)
50
Fluxo de ar (L/s / m³/h)
68 / 244.8
Vácuo (mbar / kPa)
286 / 28.6
Capacidade do contêiner (L)
60
Potência de entrada nominal (kW)
3
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
79
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
2
Peso sem acessórios (kg)
102
Peso, incluindo embalagem (kg)
102.8
Medidas (CxLxA) (mm)
1040 x 680 x 1840
Equipamento
Manual
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Product information
Manual