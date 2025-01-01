Especialmente desenvolvido para a remoção de poeiras finas, perigosas e explosivas, o nosso aspirador industrial de gama média IVM 60/30 M Z22 impressiona pelo seu potente soprador de canal lateral e funcionamento trifásico, permitindo a utilização contínua na indústria e, se necessário, também em regime de funcionamento ininterrupto. A robusta máquina, com estrutura em aço resistente e corpo e recipiente em aço inoxidável resistente a ácidos, possui um filtro de grandes dimensões na classe de poeira M e cumpre também os requisitos para trabalho na Zona ATEX 22. O aspirador possui ainda certificação de acordo com a diretiva 2014/34/UE. As grandes rodas garantem a máxima mobilidade, enquanto a fiável limpeza manual do filtro com transmissão prolonga a sua vida útil, reduzindo assim o esforço de manutenção.

Certificado para a Zona ATEX 22 Aspirador industrial à prova de explosão para aspiração segura em zonas ATEX 22. Classe de poeira M Dispositivo completo certificado de acordo com a norma DIN EN 60335-2-69 para classe de poeira M. Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Com potência de 3 kW e arranque suave, é ideal para aspirar grandes quantidades de pó e sólidos. Para uma forte capacidade de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas. Adequado para operação em vários turnos e/ou com múltiplos pontos de sucção. Equipado com filtro de estrela extragrande Para aspirar com segurança sólidos e poeiras até a classe de poeira M. Também adequado para grandes quantidades de poeira.