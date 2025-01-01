      Aspirador industrial Kärcher em aço inoxidável com rodas e alças, painel de controle no topo.

      Aspiradores industriais

      IVM 60/30 M Z22

      This device requires instruction

      Referência: 1.573-521.0

      Aspirador industrial móvel de classe média IVM 60/30 M Z22, certificado de acordo com a norma 2014/34/UE e adequado para a Zona ATEX 22, com soprador de canal lateral para aplicações universais na indústria.
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