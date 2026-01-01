Aspiradores industriais | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Número de fases (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Caudal de ar (L/s / m³/h)
117 / 420
Aspiração (mbar / kPa)
201 / 20.1
Capacidade do depósito (L)
60
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência nominal (kW)
3.6
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
até 79
Comprimento do cabo (m)
7.5
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
2
Classe de poeira do filtro secundário
H
Área de filtragem para filtro secundário (m²)
3.5
Peso sem acessórios (kg)
70.8
Peso incl. embalagem (kg)
71.7
Dimensões (C × L × A) (mm)
1020 x 680 x 1670
Equipamento
Manual de instruções
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Manual de instruções
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