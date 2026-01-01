Aspiradores industriais | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Número de fases (PH)
3
Tensão (V)
400
Frequência (Hz)
50 - 60
Caudal de ar (L/s / m³/h)
88 / 315
Aspiração (mbar / kPa)
260 / 26
Capacidade do depósito (L)
40
Material do recipiente
Metal
Potência nominal (kW)
3
Tipo de aspiração
Elétrico
nível de pressão sonora (dB(A))
62
Comprimento do cabo (m)
7.5
Classe de poeira do filtro principal
M
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
1.75
Cor
antracite
Peso sem acessórios (kg)
123
Peso incl. embalagem (kg)
123.8
Dimensões (C × L × A) (mm)
855 x 715 x 1530
Manual de instruções
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Manual de instruções
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