      Aspiradores industriais IVR-B 20/5 | Kärcher

      Equipamento Kärcher profissional com tanque metálico e mangueira preta conectada. Base cinza com botões e cabos visíveis.

      Aspiradores industriais

      IVR-B 20/5

      Referência: 9.989-417.0

      • Dimensões compactas
      • Recipiente coletor independente em aço inoxidável
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