Aspiradores industriais IVR-B 20/5 | Kärcher

Fácil armazenamento e fixação entre, sobre ou sob máquinas de produção. Seu tamanho compacto o torna adequado para uma variedade de aplicações diferentes. O potente soprador de canal lateral facilita diversas aplicações.
Recipiente coletor independente em aço inoxidável
O recipiente de coleta pode ser removido da placa de base da máquina. Presilhas de segurança na tampa permitem o transporte seguro.
Soprador de canal lateral resistente ao desgaste
Para uma forte capacidade de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas. Ideal para uso móvel em operações com múltiplos turnos.
Equipado com um filtro de cartucho durável.
Para aspiração segura de sólidos e pequenas quantidades de poeira até a classe de poeira M. Design do filtro muito claro e compacto.
Consulte os avisos e instruções de segurança no manual de utilização.