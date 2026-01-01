Aspiradores industriais IVR-B 30/15 | Kärcher

O IVR-B 30/15 é um aspirador industrial compacto e de baixo perfil, perfeito para uso nas indústrias de processamento de metais e plásticos. O recipiente de aço inoxidável de alta qualidade suporta as condições mais adversas. Resíduos de prensagem, aparas e poeira podem ser aspirados com segurança graças ao filtro de cartucho. Componentes desnecessários foram deliberadamente omitidos no projeto da máquina. O resultado é um aspirador de pó muito fácil de operar e com baixíssima necessidade de manutenção. O soprador lateral durável garante o uso contínuo sem problemas (por exemplo, em linhas de produção). Um silenciador eficiente reduz o ruído a um nível mínimo agradável.

Dimensões compactas Seu tamanho compacto o torna adequado para uma variedade de aplicações diferentes. Fácil armazenamento e fixação entre, sobre ou sob máquinas de produção. O potente soprador de canal lateral facilita diversas aplicações. Recipiente coletor independente em aço inoxidável O recipiente de coleta pode ser removido da placa de base da máquina. Presilhas de segurança na tampa permitem o transporte seguro. Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Máquina compacta com potência de entrada nominal de 1,5 kW para aspiração de sólidos. Para uma forte capacidade de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas. Ideal para uso móvel em operações com múltiplos turnos. Equipado com um filtro de cartucho durável. Para aspiração segura de sólidos e pequenas quantidades de poeira até a classe de poeira M. Design do filtro muito claro e compacto.