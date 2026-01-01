      Aspiradores industriais IVR-B 50/30 | Kärcher

      Equipamento Kärcher profissional em metal, com motor visível e estrutura robusta, sobre base cinza.

      Aspiradores industriais

      IVR-B 50/30

      Referência: 9.989-415.0

      • Dimensões compactas
      • Recipiente coletor independente em aço inoxidável
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