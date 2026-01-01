Aspiradores industriais IVR-B 50/30 | Kärcher

A unidade de embutir IVR-B 50/30 é um aspirador industrial compacto e de baixa altura, perfeito para instalação direta nas indústrias de processamento de metais e plásticos. Graças ao foco nos elementos essenciais de aspiração, a máquina impressiona pela extrema simplicidade de manuseio e manutenção. O soprador lateral durável permite o uso contínuo sem concessões, por exemplo, em linhas de produção. Com o filtro de cartucho na tampa do recipiente, a máquina é perfeita para aspirar aparas, resíduos de prensagem e poeira grossa. O robusto recipiente, feito de chapa de aço pintada, foi projetado especialmente para uso industrial. Um silenciador integrado reduz o nível de ruído a um mínimo aceitável.

Dimensões compactas Fácil armazenamento e fixação entre, sobre ou sob máquinas de produção. Seu tamanho compacto o torna adequado para uma variedade de aplicações diferentes. O potente soprador de canal lateral facilita diversas aplicações. Recipiente coletor independente em aço inoxidável O recipiente de coleta pode ser removido da placa de base da máquina. Presilhas de segurança na tampa permitem o transporte seguro. Soprador de canal lateral resistente ao desgaste Máquina compacta com potência de entrada nominal de 3 kW para aspiração de sólidos. Para uma forte capacidade de sucção e vida útil de pelo menos 20.000 horas. Ideal para uso móvel em operações com múltiplos turnos. Equipado com um filtro de cartucho durável. Para aspiração segura de sólidos e pequenas quantidades de poeira até a classe de poeira M. Design do filtro muito claro e compacto.