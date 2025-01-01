O IVR-L 100/24-2 é um aspirador industrial compacto da Kärcher. O aspirador tem capacidade para 100 litros de pó. Líquidos e sólidos grosseiros (como lascas de madeira) podem ser aspirados com segurança e separados com facilidade graças à gaiola para lascas opcional. A conexão da mangueira no cabeçote de sucção é muito flexível (rotação de 360°) e garante máxima flexibilidade e aspiração sem nós. O nível de enchimento pode ser verificado facilmente a qualquer momento na mangueira de esvaziamento. Os olhais de içamento com flange facilitam o manuseio diário, mesmo com o reservatório cheio. As rodas de alta qualidade em ABS garantem máxima mobilidade.

Alta robustez, flexibilidade e modularidade. Máquina e chassi muito robustos e equipados com paredes de alta espessura. Conexão de mangueira rotativa com curva de tubo giratória de até 360°. Opcionalmente disponível com proteção contra transbordamento, filtro ou suporte para acessórios. Indicador visual de nível de enchimento Mangueira transparente para verificar a quantidade de fluido absorvido. A mangueira também é usada para facilitar o esvaziamento. Equipado com dois motores de ventilador muito silenciosos. Para uma sucção potente e um desempenho de limpeza ideal. Os ventiladores podem ser ligados separadamente para controlar a potência de sucção de cada um, conforme necessário. A cabeça de acionamento extremamente silenciosa garante que o ar de refrigeração seja expelido uniformemente. Equipado com filtro de superfície compacto de classe de poeira L. Impede de forma eficaz a entrada de partículas grossas nas turbinas de sucção.