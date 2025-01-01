Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Número de fases atuais (PH)
1
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s / m³/h)
148 / 532
Vácuo (mbar / kPa)
230 / 23
Capacidade do contêiner (L)
100
Material do recipiente
Aço inoxidável
Potência de entrada nominal (kW)
2.4
Tipo de aspiração
Elétrico
Classe de poeira do filtro principal
L
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
0.45
Peso sem acessórios (kg)
58.8
Peso (com acessórios) (kg)
59
Peso, incluindo embalagem (kg)
59.8
Medidas (CxLxA) (mm)
640 x 620 x 1060
Equipamento
Manual
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