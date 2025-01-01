Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aspiradores industriais
Referência: 9.986-064.0
Número de fases atuais (PH)
3
Tensão (V)
400
Freqüência (Hz)
50 - 60
Fluxo de ar (L/s / m³/h)
87.5 / 315
Vácuo (mbar / kPa)
260 / 26
Capacidade do contêiner (L)
100
Material do recipiente
Metal
Potência de entrada nominal (kW)
3
Tipo de aspiração
Elétrico
Classe de poeira do filtro principal
L
Área de filtragem para o filtro principal (m²)
0.45
Peso sem acessórios (kg)
132
Peso (com acessórios) (kg)
132
Peso, incluindo embalagem (kg)
132.8
Medidas (CxLxA) (mm)
850 x 760 x 1800
Equipamento
Manual
Manual