O IVR-L 100/40 é um aspirador de líquidos e cavacos com capacidade de 100 litros e potência nominal de 4 kW, ideal para aspirar quantidades médias. Aplicações típicas para este aspirador silencioso, de fácil manutenção e alimentado por corrente alternada, incluem a coleta de limalhas finas e leves de metal, cavacos grossos e até mesmo óleos e emulsões de fluidos de corte. Seu design robusto e resistente suporta até mesmo as aplicações industriais mais exigentes. O potente e eficiente soprador de canal lateral (IE2), com geometria de roda otimizada para altos níveis de vácuo, garante alta potência de sucção em operação contínua, assegurada pelo filtro de bolso durável e lavável. Um prático carrinho ergonômico permite o esvaziamento fácil do reservatório sem a necessidade de remover a cabeça de acionamento. A drenagem de líquidos é simples, bastando desconectar a mangueira de drenagem com indicador de nível. A estrutura móvel do aspirador de líquidos e cavacos torna-o uma opção flexível para uso em movimento ou em um local fixo.

Esvaziamento simples e seguro sem remoção da cabeça de acionamento Carrinho de apoio e recipiente com rodas para esvaziamento ergonômico. Drenagem de líquidos prática, manual e segura. Instale uma mangueira de drenagem no recipiente para drenar com segurança óleos e líquidos de arrefecimento. Indicador de nível de enchimento na mangueira de drenagem e na máquina para evitar o enchimento excessivo. Operação silenciosa Funcionamento silencioso graças à unidade de acionamento com amortecimento de som.