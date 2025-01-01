A potente solução com duas turbinas e potência nominal de entrada de 2,4 kW torna o aspirador de líquidos e cavacos IVR-L 200/24-2 Tc Dp, alimentado por corrente alternada, perfeito para aspirar grandes quantidades de óleo, bem como para resfriar emulsões e cavacos. O filtro de bolso durável, com costuras soldadas, é lavável e mantém a potência de sucção do aspirador móvel sempre elevada, enquanto um cesto de filtro opcional separa eficazmente os meios de sucção líquidos e sólidos. O sistema de esvaziamento com chassi basculante permite o esvaziamento seguro por inclinação, com o mínimo de força e um mecanismo de rolamento. Também é possível utilizar uma empilhadeira para o esvaziamento. Os líquidos são drenados do recipiente de 200 litros simplesmente desconectando a mangueira de drenagem com indicador de nível de enchimento. A bomba de tambor integrada e continuamente ajustável permite acelerar significativamente o processo de drenagem de líquidos até uma diferença de altura de 6 metros. O baixo nível de ruído operacional é garantido por uma unidade de acionamento com amortecimento acústico e um eficiente silenciador de escape.

Chassi basculante ergonômico Sistema sofisticado para esvaziamento manual, seguro e sem esforço. O sistema de chassis permite o esvaziamento ergonômico inclinado utilizando o mecanismo de descarga por rolos. Esvaziamento rápido e prático de grandes recipientes de 200 litros através da inclinação. Função da bomba de tambor Uma bomba de barril autônoma aumenta significativamente a capacidade de retorno da matéria aspirada. Mangueira transparente para verificar a quantidade de fluido absorvido. Alta robustez, flexibilidade e modularidade. Máquina e chassi muito robustos e equipados com paredes de alta espessura. Conexão de mangueira rotativa com curva de tubo giratória de até 360°. Opcionalmente disponível com proteção contra transbordamento, filtro ou suporte para acessórios. Equipado com dois motores de ventilador muito silenciosos. Para uma sucção potente e um desempenho de limpeza ideal. Os ventiladores podem ser ligados separadamente para controlar a potência de sucção de cada um, conforme necessário. A cabeça de acionamento extremamente silenciosa garante que o ar de refrigeração seja expelido uniformemente. Equipado com filtro de superfície compacto de classe de poeira L. Impede de forma eficaz a entrada de partículas grossas nas turbinas de sucção.