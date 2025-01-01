      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas vermelhas, mangueiras conectadas e estrutura metálica.

      Aspiradores industriais

      IVR-L 200/24-2*W2K

      Referência: 9.989-404.0

      Aspirador de líquidos e cavacos IVR-L 200/24-2 Tc Dp, alimentado por corrente alternada, para aspiração de grandes quantidades de óleo e cavacos. Design robusto e de fácil manutenção.
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