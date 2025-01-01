O principal objetivo do aspirador móvel de líquidos e cavacos IVR-L 400/24-2 Tc é aspirar grandes quantidades de cavacos grossos, lama, óleo e emulsões de fluido de corte. Duas turbinas de bypass e o filtro de bolso durável e lavável garantem uma potência de sucção elevada e constante, sem qualquer redução na eficácia da filtragem. Com uma potência de entrada nominal de 2,4 kW, o aspirador móvel alimentado por corrente alternada impressiona pelo seu design robusto, compacto e de fácil manutenção, capaz de lidar até mesmo com as aplicações industriais mais exigentes. A unidade de acionamento com isolamento acústico e um silenciador de escape garantem um baixo nível de ruído de operação. O recipiente com volume de 400 litros é esvaziado com o mínimo de esforço por meio de um chassi basculante com mecanismo de rolamento ou, se necessário, utilizando uma empilhadeira. Os líquidos podem ser drenados facilmente desconectando a mangueira de drenagem com indicador de nível de enchimento.

Chassi basculante ergonômico com mecanismo de remoção de obstáculos Sistema sofisticado para esvaziamento manual, seguro e sem esforço. O sistema de chassis permite o esvaziamento ergonômico inclinado utilizando o mecanismo de descarga por rolos. Esvaziamento rápido e prático de grandes recipientes de 400 litros através da inclinação. Opção de esvaziamento prática e que economiza tempo usando uma empilhadeira. As unidades de encaixe soldadas para empilhadeiras permitem o manuseio e transporte seguros. Indicador visual de nível de enchimento Mangueira transparente para verificar a quantidade de fluido absorvido. A mangueira também é usada para facilitar o esvaziamento. Equipado com dois motores de ventilador muito silenciosos. Para uma sucção potente e um desempenho de limpeza ideal. Os ventiladores podem ser ligados separadamente para controlar a potência de sucção de cada um, conforme necessário. A cabeça de acionamento extremamente silenciosa garante que o ar de refrigeração seja expelido uniformemente. Equipado com filtro de superfície compacto de classe de poeira L. Impede de forma eficaz a entrada de partículas grossas nas turbinas de sucção.