      Aspirador industrial Kärcher cinza com rodas vermelhas, tampa superior e logotipo visível na lateral.

      Aspiradores industriais

      IVR-L 100/24-2 Tc Dp

      Referência: 9.989-402.0

      Para aspiração de grandes quantidades de cavacos metálicos grossos e líquidos como óleos e emulsões de fluidos de corte: IVR-L 400/24-2 Tc aspirador móvel para líquidos e cavacos. Com capacidade de 400 litros.
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